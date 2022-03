Polícia Federal realiza operação contra o tráfico de drogas no Rio

A Polícia Federal (PF) cumpre nessa segunda-feira (14) três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão contra acusados de integrar grupo criminoso especializado na venda de drogas ilícitas no norte do estado do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o grupo controla a venda de drogas na comunidade da Baleeira, na cidade de Campos dos Goytacazes, e usa empresas e laranjas para lavar dinheiro. Criminosos são suspeitos de comprar imóveis com o dinheiro ilegal. A operação identificou patrimônio de R$ 10 milhões pertencentes à organização.

Cerca de 70 policiais participam da operação Trovão, feita em parceria com o Ministério Público (MPRJ).