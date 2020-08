Polícia Federal realiza operação contra esquema de fraudes nos Correios

A Polícia Federal (PF) deu início, nessa terça-feira (4), no Rio e mais dois estados (São Paulo e Santa Catarina), a segunda fase da Operação Postal Off (Postal Off II), que teve início em setembro de 2019, que investiga fraudes nos Correios, onde grandes cargas eram distribuídas sem faturamento ou com faturamento inferior.

Foram identificados indícios de envolvimento de um empresário titular de agências franqueadas e de sete funcionários dos Correios, que atuavam auxiliando nas postagens ilegais. Equipes saíram da Superintendência da Polícia Federal, no Rio, na Praça Mauá, ainda na madrugada para cumprir mandados. Um dos endereços onde mandados foram cumpridos foi a Agência Central dos Correios, na Cidade Nova.

Outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, em Praia Grande (SP) e São Vicente (SP). A Justiça também expediu mandados de afastamento de funcionários dos Correios de suas funções. Numa etapa inicial da operação, em setembro de 2019, foram cumpridos 12 mandados de prisão. No Rio, o empresário e advogado Índio da Costa, ex-deputado federal, ex-vereador e ex-secretário foi preso. A PF afirma que a organização criminosa subfaturava valores devidos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), além de desviar para si grandes clientes no seguimento de postagem de cartas comerciais.

O prejuízo estimado ao patrimônio público seria de R$ 94 milhões. Parte desses recursos foram recuperados com bloqueio de bens dos investigados, como carros de luxo, um iate, um avião, imóveis de alto padrão e contas bancárias com altos valores em depósito, os bens somam R$ 55 milhões.