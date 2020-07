Polícia Federal prende homem com arquivos de violência sexual contra crianças

Na manhã dessa segunda-feira (06), ao cumprirem mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio, agentes federais prenderam em flagrante, um homem de 68 anos, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Com ele, que não teve a identificação revelada, além de morar e cuidar de uma escola desativada, foram encontrados inúmeros arquivos com cenas de violência sexual contra crianças, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

As investigações conduzidas pelo Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (GRCC) tiveram início esse ano e constataram que o investigado, além de armazenar, disponibilizava e transmitia arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes, pela internet, em rede internacional.

Todo o material apreendido será encaminhado para a realização de exames periciais, de forma a se constatar se ele também praticava outros crimes, como a produção dos referidos arquivos, assim como estupro de vulnerável.