Polícia Federal prende em São Gonçalo acusado de abuso sexual infantil

Agentes da Polícia Federal prenderam, na manhã desta quinta-feira (23), em São Gonçalo, um técnico de refrigeração, de 30 anos, que não teve a identificação divulgada, que possuía grande quantidade de material ligado a pornografia infantil. Ele foi preso durante a Operação Abuso de Confiança. A Polícia Federal informou ainda que esse é o quarto abusador infantil preso pela corporação no Rio, em menos de 18 dias.

As investigações para a operação começaram no início de 2016, e foram feitas pelo Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (GRCC) da PF. O mandado de prisão contra o homem foi expedido pela 7ª Vara Criminal Federal. De acordo com os agentes, para praticar os crimes, o técnico usava da confiança de pessoas e lugares onde prestava serviços, utilizando-se das conexões de Internet locais para não ser localizado.

A PF informou que ele transmitia os arquivos com vídeos e fotografias de abusos sexuais contra crianças e adolescentes para pessoas de diversos países do mundo, e foi identificado através de cruzamento de dados. Foram apreendidos vários equipamentos, que passarão por trabalho de perícia para identificar vítimas, assim como outros envolvidos que compartilhavam arquivos de violência sexual infantil e estupro de vulnerável. A PF reforça ainda que esse é o mês em que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 30 anos.