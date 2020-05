Polícia Federal oficializa troca na superintendência do Rio e mais cinco estados

Essa terça-feira (26) foi marcada pela oficialização de trocas em superintendências da Polícia Federal em seis estados, entre os quais no Rio. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União. As substituições já haviam sido anunciadas e os antigos titulares foram promovidos a cargos de chefia dentro da própria corporação e no Ministério da Justiça. As alterações ocorrem pouco menos de um mês após o delegado Rolando Alexandre ser nomeado depois da saída do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que havia acusado o presidente Bolsonaro de interferir na autonomia da PF.

Novos superintendentes: Rio de Janeiro – delegado de Polícia Federal Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro (foto); assume no lugar de Carlos Henrique Oliveira, que virou diretor-executivo da PF. Goiás: delegada de Polícia Federal Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente; assume no lugar de Josélio Azevedo, que foi para o Ministério da Justiça. Paraíba: delegado de Polícia Federal Gustavo Paulo Leite de Souza; assume no lugar de André Viana Andrade, que virou Diretor de Logística da PF. Rio Grande do Norte: delegada de Polícia Federal Larissa Freitas Carlos Perdigão; assume no lugar de Tânia Fogaça, que foi para o Departamento Penitenciário Nacional. Rio Grande do Sul: delegado de Polícia Federal José Antônio Dornelles de Oliveira; assume no lugar de Alexandre Isbarrola, que passou passa ocupar o cargo de diretor de Inteligência Policial da PF. e Tocantins: delegado de Polícia Federal Marcílio Manfré Afonso; assume no lugar de Cecília Franco, que virou diretora de Gestão de Pessoal da PF.