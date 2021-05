Polícia Federal ganha apoio da Força Nacional em ações nas fronteiras

Foi publicado no Diário Oficial da União dessa quinta-feira (13) a autorização do apoio da Força Nacional de Segurança Pública para a Polícia Federal (PF) em ações de prevenção e repressão aos delitos nas fronteiras nacionais. A permissão é uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que poderá acontecer em caráter episódico e planejado, por 15 dias, podendo ser prorrogado.

Segundo informe a operação terá o apoio logístico da PF, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública. O contingente de militares a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.