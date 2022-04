Polícia Federal faz operação contra pesca ilegal em Arraial

A Polícia Federal está fechando o cerco contra a pesca ilegal. Na manhã desta sexta-feira (8), a corporação, em conjunto com a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo deflagraram a operação de fiscalização Camarão, na cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O objetivo foi coibir a pesca do camarão rosa no período de defeso, além da pesca industrial nos limites da Reserva Extrativista (RESEX) e atender denúncias de pescadores sobre a pesca com rede de espera de malhar de monofilamento (nylon), também conhecida como rede de três malhos.

Na ação, a equipe encontrou uma embarcação com aproximadamente 4 mil metros de rede de três malhos, no interior da RESEX, próxima à Ilha dos Porcos. Foi apreendido um espécime de tubarão martelo, ameaçado de extinção e cuja pesca é proibida, além de espécies diversas de peixes e tubarões da região.

Os instrumentos de pesca e a embarcação foram apreendidos. Os infratores foram autuados administrativamente pelo ICMBio e conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Macaé, para lavratura dos procedimentos de Polícia Judiciária. A PM informou que as ações e operações de fiscalização ocorrerão durante todo o período do defeso.