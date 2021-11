Polícia fecha depósito ilegal de água e gás na Região Oceânica

Um depósito ilegal de gás e água mineral foi interditado pela polícia nessa quinta-feira (25), no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Duas pessoas apontadas como responsáveis pelo local foram conduzidas à delegacia. Além disso, munições foram encontradas durante a ação.

Policiais civis da 81ª DP (Itaipu) e agentes da operação Segurança Presente atuaram em conjunto. Informações levantadas pela corporação apontam que o local funcionava na Rua Fontenele Teixeira, em Piratininga. Chegando ao local, os policiais encontraram vários galões de água e três botijões de gás.

Ainda de acordo com a equipe policial, também havia quatro carros, um caminhão e cinco motocicletas. É importante salientar que apenas uma moto tinha “reboque” para entrega de gás. No local, duas pessoas foram encontradas e conduzidas à delegacia. Além disso, foram achados vários panfletos contendo telefones do estabelecimento e propaganda de entrega de gás e água.

Também durante as buscas, os policiais acharam duas máquinas para de pagamento em cartão além de bobinas de papel para recebimento. Após analisar as provas achadas, a polícia confirmou que o local atuava de forma ilegal na venda de gás. Os policiais também afirmam que munições de armas de fogo foram encontradas. A ocorrência foi registrada pela 81ª DP, para onde o material foi apreendido.