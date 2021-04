Polícia fecha cerco contra criminosos que tentam invadir bairros de Macaé

A Polícia Militar segue com ações para reprimir invasões de criminosos nos bairros Lagomar e Parque Aeroporto, na cidade de Macaé. Nesta sexta-feira (2), mais dois acusads foram presos por agentes do 32º BPM (Macaé).

Segundo a corporação, com as prisões desta sexta-feira, sobe para quatro o número de criminosos presos da facção das comunidades da Linha e Cajueiro, também em Macaé, e que agora tenta expandir seus domínios. Os acusados estavam reunidos no interior da comunidade Nova Holanda, quando planejavam um novo ataque ao bairro Lagomar, mas foram impedidos pelos policiais militares.

Ainda de acordo com o batalhão, foi montado um cerco tático e, em seguida, os policiais alcançaram os dois criminosos que tentavam fugir em uma motocicleta. Na ação, foram apreendidos uma pistola 9mm com um carregador e munições; um radiotransmissor, um telefone celular e a motocicleta. A ocorrência foi encaminhada para a 128ª DP (Rio das Ostras), a central de flagrantes do feriado de Sexta-feira Santa.

Outro caso

Na quarta-feira, policiais militares do 32º BPM prenderam outros dois integrantes da cúpula da mesma facção criminosa também na comunidade Nova Holanda. Um deles, conhecido por “Samuca”, é apontado como um dos chefes de grupo criminoso baseado na capital do estado. Na ocasião, os policiais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, dois cintos de guarnição (utilizados por forças policiais), cinco rádios comunicadores, dois celulares e uma balança de precisão. Contra “Samuca” havia dez mandados de prisão em aberto, entre os quais diversos por homicídios.