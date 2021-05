Polícia fecha casa de prostituição no Centro de Niterói

Uma casa de prostituição na Rua Barão do Amazonas, no Centro de Niterói, foi interditada na noite desta quinta-feira (13) por trabalho de exploração sexual e também por causar aglomeração. Alguns clientes que estavam no local foram conduzidos para a delegacia junto com cerca de 20 garotas de programa e outros funcionários do estabelecimento.

De acordo com os agentes da 76ª DP (Centro), responsáveis pela ação, eles já estavam em investigação sobre a prática ilegal de prostituição no local após o recebimento de denúncias de que a casa estava funcionando e causando aglomerações em plena pandemia.

Ainda de acordo com as investigações, outra casa que oferece os mesmos serviços, em Niterói, também foi fechada na nesta operação. Todas as pessoas foram conduzidas para a delegacia, onde foram ouvidas e depois liberadas após prestarem esclarecimentos.

A polícia interditou o local e vai tentar identificar os responsáveis pelo aliciamento das mulheres que trabalham na casa, para indiciá-los por exploração sexual. O local ainda pode ser multado devido a promoção da aglomeração em meio à crise sanitária do Coronavírus.