Polícia fecha acessos ao Capitólio após tentativa de ataque nos EUA

Após um motorista atropelar dois policiais nas ruas que cercam o Capitólio, prédio que abriga o Congresso dos Estados Unidos, e edifícios de escritórios do Legislativo norte-americano, todas as quadras no entorno foram fechadas pela polícia norte-americana hoje (2).

Mais cedo, um homem avançou com um carro sobre uma barreira de proteção e atropelou dois policiais que foram levados a um hospital. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Baleado, o suspeito também foi levado ao hospital, mas também morreu

Dezenas de carros de polícia, identificados ou não, seguiram em direção ao prédio do Capitólio. Todas as avenidas e estradas que levam ao complexo foram bloqueadas.

Um helicóptero foi visto no ar, e os observadores receberam ordem de deixar a área. Vídeos da cena mostram o que parecia ser duas pessoas em macas sendo carregadas em ambulâncias.

As autoridades começaram, apenas nas últimas semanas, a remover o anel externo de cerca alta, com topo de arame farpado, erguido ao redor do complexo do Capitólio, após o ataque de 6 de janeiro por milhares de partidários do então presidente Donald Trump. Ainda não há informações sobre as motivações desta ação desta Sexta-Feira Santa.