Polícia faz terceira ação em uma semana para retirar barricadas em São Gonçalo

Pela terceira vez em uma semana, a Polícia Militar mobiliza seus grupamentos para desobstruir vias públicas, retirando as populares “barricadas”, na cidade de São Gonçalo. Na manhã desta terça-feira (5), agentes do 7º BPM (São Gonçalo) atuam na região do Mutuapira.

De acordo com informações do batalhão, dois Grupamentos de Ações Táticas (GATs) estão nos arredores da Rua José Moura Silva, desde as 7h, para executar o trabalho. “A ação tem o intuito de devolver aos moradores o direito fundamental de ir e vir e aumentar a sensação de segurança”, explicou o comandante do batalhão, tenente-coronel Aristheu de Góes.

Além das viaturas, um caminhão e uma retroescavadeira prestam apoio aos policiais na remoção dos obstáculos que, em sua maioria, são compostos por tonéis de metal presos por concreto ao asfalto. Ainda de acordo com os policiais, até o momento não houve registro de confrontos no local.

Jardim Catarina

Na quinta-feira (30), militares realizaram ação para retirada de barricadas no bairro do Jardim Catarina. . Houve confronto e pelo menos um suspeito acabou baleado. De acordo com a PM, pelo menos duas armas foram apreendidas durante o confronto. Outros dois suspeitos de integrar o tráfico foram presos em flagrante durante a ação.

Na manhã de terça-feira (28), o batalhão fez outra ação no Jardim Catarina. Para prestar apoio aos agentes, um veículo blindado da unidade policial foi acionado. Não houve registro de confrontos ou presos durante a ação. A região é considerada um dos principais “quartéis-generais” da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na região.