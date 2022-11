Polícia faz operação em Niterói contra ‘golpe do consignado’

Uma empresa de empréstimos, que teve atuação na cidade de Niterói, foi alvo de operação da Polícia Civil, na manhã de hoje (3). A Operação Quimera, deflagrada pela Delegacia de Defraudações (DDEF), teve como objetivo colher provas para apurar um suposto esquema de estelionato e pirâmide financeira.

A empresa em questão é a AutiBank pagamentos, de propriedade de Yuri Medeiros Correa, que chegou a ter uma agência na Avenida Visconde do Rio Branco, Centro de Niterói. Ao todo, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços na cidade e também no Rio de Janeiro.

Somente no estado do Rio de Janeiro, dados do Ministério Público Estadual (MPRJ) apontam que vítimas perderam aproximadamente R$ 3 milhões ao investir na empresa. Contudo, existe a possibilidade desse número chegar a R$ 300 milhões porque há investigações de possíveis irregularidades cometidas em pelo menos 12 estados, além do Distrito Federal.

O MPRJ denunciou Yuri e outro envolvido, Gabriel Oliveira Fidelis, por possíveis fraudes. O processo contra eles tramita em segredo de justiça na 1ª Vara Criminal Especializada, na Comarca do Rio de Janeiro. Yuri também estaria respondendo processos nas Justiças dos estados de São Paulo e do Ceará.

‘Golpe do consigado’

Segundo apuração feita pela Polícia Civil, a AutiBank e outras empresas ligadas a ela obtinham vantagens por meio do “golpe do consignado”. A prática consiste em convencer clientes a conseguir recursos próprios, geralmente pela contratação de empréstimos consignados, para investir na empresa.

Os retornos prometidos variavam de 1% a 10%, que seriam superiores aos juros dos empréstimos contraídos pelos clientes. Os retornos seriam pagos em parcelas mensais. No entanto, de cardo com relatos de possíveis vítimas à polícia, a empresa pagava apenas as primeiras parcelas e depois deixava de cumprir com o acordo.

Na internet, clientes da AutiBank criaram uma página para cobrar por justiça. Em postagens, as vítimas criticam a vida de luxo e ostentação levada por Yuri e seus familiares e clama pelo pagamento dos prejuízos. “Em janeiro de 2022 o AutiBank parou de pagar seus clientes e colaboradores sem nenhuma justificativa plausível. Queremos saber o que aconteceu de fato. Queremos justiça. Não vamos nós calar”, disse uma das postagens.

Já na plataforma ReclameAqui, a empresa não respondeu a nenhuma das dez reclamações recebidas. “Fiz uma aplicação no valor de 5 mil reais e solicitei o resgate e não obtive nenhuma resposta ainda”, disse um cliente da cidade de Fortaleza, no Ceará.

Loja abandonada

Em Niterói, a loja da AutiBank permanece com a identidade visual da empresa. No entanto, o espaço foi fechado há alguns meses, segundo pedestres da região, e está para alugar. Pelo vidro, é possível notar que o espaço segue montado tal qual na época em que estava em funcionamento, deixando a sensação de que foi desocupado às pressas. Não havia nenhum representante da empresa por lá.

A reportagem não conseguiu localizar as defesas da AutiBank, de Yuri ou de Gabriel. O espaço permanece aberto, caso queiram se manifestar.