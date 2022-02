Polícia faz operação em comunidade às margens da ‘rodovia do medo’

A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (22), uma operação na Comunidade da Linha, no Rio do Ouro, em São Gonçalo. Houve troca de tiros e dois suspeitos de tráfico de drogas foram baleados. Material do tráfico foi apreendido na ocasião.

A operação começou ainda nas primeiras horas da manhã. Por volta das 6h50min, a corporação confirmou que Grupamentos de Ações Táticas (GATs) do 7º BPM (São Gonçalo) estavam atuando na região, buscando desarticular a organização criminosa que atua no local.

Enquanto os policiais vaziam buscas pela localidade, eles afirmam terem sido confrontados por grupos de criminosos armados. Os policiais revidaram os disparos, havendo confronto. Durante a intensa troca de tiros, dois suspeitos de integrar o bando foram baleados.

Ocorrência foi registrada pela 73ª DP – Foto: Arquivo/A Tribuna

Os suspeitos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que fica no bairro do Colubandê. A identidade deles e o estado de saúde não foram confirmados pela polícia. De acordo com os agentes, houve apreensão de materiais do tráfico, como drogas, que ainda serão contabilizadas. A 73ª DP (Neves) registrou o caso.

A Comunidade da Linha está localizada ás margens da Rodovia RJ-106, que tem sido palco recente de diferentes tipos de crimes. Na segunda-feira (21), um homem não identificado foi morto com tiro ás margens da rodovia, na altura do bairro Arrastão. As polícias Militar e Civil foram acionadas ao local. Esta última abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime.

Em reportagem publicada no dia 28 de dezembro, o jornal A TRIBUNA relatou casos de crimes que fizeram a RJ-106 receber o apelido de “rodovia do medo”. Na época, populares relataram que casos de assaltos a ônibus e tentativas de arrastão vinham sendo constantes.

Na ocasião, a PM, questionada pela reportagem, informou que “o Batalhão de Polícia Rodoviária atua em toda extensão da RJ-106. No trecho que corta o município de São Gonçalo, o patrulhamento da unidade conta com o reforço do 7ºBPM na área que margeia a via, tendo por objetivo prevenir e coibir ações criminosas.”