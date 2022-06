Polícia faz operação contra estudante acusado de ameaçar UNIRIO

Após afirmar que a investigação não era de sua responsabilidade, a Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (21), operação contra o estudante acusado de ameaçar fazer um atentado contra a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, nas cidades do Rio de Janeiro e em Teresópolis, na Região Serrana do estado.

A ação foi coordenada por agentes da 10ª DP (Botafogo). O objetivo da ação foi buscar elementos que contribuam com a investigação instaurada para apurar as ameaças. Os mandados foram obtidos, nesta madrugada, no Plantão Judiciário da Capital. De acordo com a distrital o aluno proferiu ameaças em redes sociais a alunos do campus da faculdade, na Urca.

A realização desta operação representa significativa reviravolta no caso, já que, na segunda-feira (20), a Polícia Civil afirmou que “como trata de uma universidade federal, a investigação é de responsabilidade da Polícia Federal”. Esta última, na manhã desta terça, informou não ter sido comunicada sobre o caso.

Em relação a isso, a Polícia Civil explicou que a UNIRIO não registrou boletim de ocorrência e que as investigações foram iniciadas após o delegado Daniel Rosa, titular da delegacia, por iniciativa própria, ir à instituição para iniciar a apuração devido ao. Dessa forma, ainda que seja uma atribuição de outra força, a Civil pode atuar no caso.

A UNIRIO manteve suspensas, ontem, atividades presenciais em unidades na Avenida Pasteur, Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, após ameaças de massacre que teriam sido feitas por um estudante. O caso foi divulgado pela Reitoria da instituição, no último domingo (19).

As unidades afetadas são o Centro do Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), o Centro de Letras e Artes (CLA), o Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH) e o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), além da Biblioteca Central e do Restaurante Escola.

Ainda de acordo com a universidade, a medida é fruto de entendimento entre a Reitoria e as unidades. A UNIRIO se manifestou, por meio de comunicado oficial, confirmando a continuidade da suspensão das atividades e classificou a situação como “questão de risco”.

“A Reitoria da UNIRIO, mantendo o acompanhamento e as diligências necessárias ao equacionamento sobre a questão de risco disposta anteriormente e, ainda, em entendimento com os Decanos mantém a suspensão das atividades presenciais nos campi 436 e 458, nesta terça-feira, 21 de junho.”

Segundo informações extraoficiais, o autor das ameaças seria um estudante do curso de Sistemas de Informação. Por meio da plataforma YouTube, ele teria publicado vídeos dizendo que faria um “massacre usando armas” na universidade. Além disso, o suspeito também teria se manifestado usando termos misóginos e racistas.