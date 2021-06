Polícia faz megaoperação contra pornografia infantil no Rio e mais 18 estados

Mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pornografia infantil são cumpridos em vários estados do Brasil e em mais cinco países, na manhã desta quarta-feira (9). A ação é a oitava etapa da operação Luz da Infância, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Rio de Janeiro, os mandados estão sendo cumpridos com apoio da Polícia Civil.

O objetivo da ação é identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. São cumpridos 176 mandados de busca e apreensão no Brasil e em mais cinco países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

A ação conta com a participação da Polícia Civil de 18 estados (SP, RJ, PA, ES, RO, MT, PR, CE, GO, MS, SC, RN, AL, PI, BA, MA, RS e AM), além de agentes de aplicação da lei dos países envolvidos. A operação Luz da Infância teve primeira fase deflagrada em outubro de 2017, quando 108 pessoas foram presas.

Crimes também no radar em Niterói

A cidade de Niterói também está no foco de ações contra pornografia infantil. A Delegacia de Proteção á Criança e ao Adolescente (DPCA) já deflagrou várias fases da Operação Revelação. A mais recente, aconteceu no dia 22 de março de 2021, quando três pessoas foram presas em flagrante com material contendo exploração sexual de crianças e adolescentes.

As investigações prosseguem e terão novas fases. Por mais que a gente prenda, eles não param, então não podemos esmorecer. As crianças que apareciam aparentavam ter aproximadamente quatro anos. É uma rede mundial. Desde 2020 pelo menos eles já baixavam de sites em vários lugares do mundo”, detalhou, na época, a delegada Carina Bastos, titular da DPCA.