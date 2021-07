Polícia faz em São Gonçalo maior apreensão de cobre furtado no ano

A polícia tem intensificado as buscas por ferros velhos acusados de receptar materiais furtados. Os principais alvos dos criminosos são cabos de cobre de internet e telefonia. Nessa quinta-feira (29), a Polícia Civil realizou uma grande apreensão de materiais furtados, na cidade de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizou a maior apreensão do ano de fios de cobre furtados no estado do Rio de Janeiro. Com base em informações do setor de inteligência, os agentes encontraram 1,7 tonelada de cobre provenientes de cabos de telefonia em uma recicladora em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

A operação foi realizada para combater o furto e receptação de equipamentos utilizados por concessionárias de serviços públicos. O material estava armazenado em diversos sacos para revenda e já havia sofrido processo de incineração para encobrir a sua origem ilícita.

O responsável pelo local e por manter em depósito o produto de origem criminosa foi preso em flagrante e responderá pelo crime de receptação, cuja pena pode chegar a oito anos de prisão. As ações policiais para coibir este crime e a receptação de equipamentos de concessionárias de serviços públicos continuarão em todo o estado. A Polícia Civil alerta que os furtos destes materiais afetam a continuidade da prestação de serviços essenciais e podem gerar riscos à população.

Operação

Policiais civis da 76° DP (Centro) e 77ª DP (Icaraí) realizaram, no começo do mês, operação para desarticular ferros velhos suspeitos de ilegalidades, na cidade de Niterói. Os locais são suspeitos de receptação de materiais furtados, como cabos de telefonia e energia, além de tampas de bueiro. A ação contou com apoio de equipes da Prefeitura de Niterói, Guarda Municipal, Águas de Niterói e Enel. Duas pessoas foram presas em flagrante.