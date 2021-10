Polícia faz ações contra o jogo do bicho na Região Oceânica e Centro de Niterói

A prática de jogo do bicho é considerada contravenção no Brasil. No entanto, em diversas localidades, continua sendo bastante comum, até mesmo em regiões centrais. Em Niterói, policiais da Operação Segurança Presente realizaram ações para coibir a modalidade, que se enquadra na categoria de jogo de azar. Diversos materiais e dinheiro foram apreendidos.

Em uma padaria, localizada na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, agentes flagraram um homem praticando a contravenção, nessa quarta-feira (27). Ele foi imediatamente abordado pelos agentes e conduzido à delegacia com todo o material que, segundo os policiais, era usado para o jogo do bicho. Entre eles estavam impressoras, calculadoras e dinheiro.

Contravenção também foi flagrada no Centro de Niterói – Foto: Divulgação

Contabilidade feita pelos agentes apontou que foram encontrados R$ 867 em dinheiro, uma calculadora, uma mini-impressora, seis bobinas de impressora, um computador de mão, um caderno de anotações do jogo do bicho, dois carregadores e papéis contendo resultados. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 81ª DP (Itaipu), que fez o registro da ocorrência. O homem foi ouvido, autuado e irá responder pela contravenção.

Praticamente ao mesmo tempo, outra ação para reprimir a contravenção acontecia no Centro de Niterói. Um homem foi flagrado enquanto atuava com o jogo do bicho em um endereço na Avenida Visconde do Rio Branco, uma das mais movimentadas da região. Ele foi abordado por uma equipe do Segurança Presente, que fazia patrulhamento pela via.

Segundo os agentes, o suspeito foi abordado e revistado. Com ele, foram achados três tablets, duas máquinas de cartão, dois carregadores de celular, além de R$ 132 em espécie. Ele foi conduzido à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região, que fez o registro da ocorrência. Todo o material foi apreendido e o suspeito também ouvido, autuado e irá responder pela prática de jogo de azar.