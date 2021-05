Polícia evita atentado à escola em Cabo Frio

Tragédia evitada em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Um adolescente estava planejando ataques a escolas da cidade, nos moldes do que aconteceu no município de Saudade, em Santa Catarina. Entretanto, policiais descobriram os planos do rapaz e evitaram a ação a tempo. Existe a possibilidade da participação de outras pessoas no plano.

Relatórios elaborados pelo setor de inteligência da 126ª DP (Cabo Frio) apontaram sobre a iminência de um possível ataque a integrantes de intuições de ensino do município de Cabo Frio, semelhante a tragédia ocorrida na cidade catarinense. Os policiais apuraram que um adolescente planejava a ação contra os próprios colegas de turma de determinado instituição de ensino.

Logo que descobriram o plano, policiais foram à casa do jovem, na quarta-feira (5), e, após conversa com os responsáveis pelo menor, o adolescente confessou que estaria elaborando o atentado que, segundo a Polícia Civil, é análogo ao crime de terrorismo. No imóvel, foram apreendidos materiais para confecção de bombas artesanais, vestes próprias, além de cadernos que, segundo a investigação, evidenciaram o complexo contexto psicossocial do adolescente.

“Através da análise dos cadernos, restou claro os atos preparatórios e a forma de execução do ataque aos alunos. Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado a esta distrital, onde o adolescente infrator foi submetido a avaliação psicológica por um grupo de profissionais ligados a administração municipal”, disse o delegado Carlos Eduardo Pereira de Almeida, titular da 126ª DP.

Na sequência das investigações, a distrital irá apurar a colaboração de outros adolescentes, além da utilização da “Deep Web” para elaboração e obtenção dos meios para o ato terrorista. O adolescente segue acautelado, aguardando encaminhamento à instituição adequada. Alem das Autoridades mencionadas, integrantes do Judiciário e Ministério Público acompanharam o caso.