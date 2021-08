Polícia estoura ‘laboratório do tráfico’ na Região dos Lagos

Policiais militares estouraram um “laboratório do tráfico”, localizado na cidade de Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. No local, também foi apreendida uma arma. Seis pessoas, com suspeita de envolvimento no esquema, foram detidas pelos agentes, na noite desse sábado (7).

Após denúncia, equipes do 25º BPM (Cabo Frio) localizaram uma estufa, onde havia 100 pés de maconha sendo cultivados. Os policiais também apuraram que, no local, também era produzido “skank”, que é uma variação da maconha, com ainda mais poder alucinógeno.

Materiais foram apreendidos em ‘laboratório’ – Fotos: PMERJ

Ainda de acordo com os policiais do batalhão, na mesma ação, também foram apreendidos 50g de cocaína, 300g de maconha prensada, um revólver, munições e um caderno com anotações do tráfico de drogas.

Seis pessoas, encontradas no local, foram conduzidas à delegacia, junto com todo o material apreendido. A ocorrência foi registrada pela 127ª DP (Armação dos Búzios). A distrital irá apurar o envolvimento dos detidos no esquema de tráfico de drogas na região.