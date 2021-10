Polícia estoura ‘central de comunicações’ do tráfico em Maricá

A Polícia Militar estourou uma central de comunicações do tráfico de drogas, na cidade de Maricá, na manhã deste domingo (10). Vários rádios comunicadores, usados pelos criminosos, foram encontrados no local. Além disso, drogas foram apreendidas.

A ação foi coordenada por policiais militares do 12º BPM (Niterói). De acordo com os agentes, a central funcionava dentro do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), localizado na Estrada do Bosque Fundo, no distrito de Inoã.

Segundo o batalhão, uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (PATAMO) estava em patrulhamento pelo condomínio, quando flagrou bandidos fugindo em direção a uma área de mata. Houve troca de tiros e, durante o confronto, os agentes encontraram uma bolsa contendo todo o equipamento tecnológico e as drogas.

Contabilidade feita pelos agentes aponta que havia 15 rádios transmissores, 20 carregadores, 52 pinos de pó e 34 trouxinhas de erva.. Os equipamentos eram utilizados por criminosos para manterem contato entre si. Não houve informações de presos, até a publicação deste texto. A ocorrência foi registrada pela 82ª DP (Maricá).