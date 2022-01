Polícia estoura ‘boca de fumo’ na Região Oceânica

Dois acusados de tráfico de drogas foram presos em flagrante, nesse domingo (23), na Comunidade da Ciclovia, no bairro do Cafubá, Região Oceânica de Niterói. A ação foi coordenada por policiais militares da Operação Segurança Presente que afirmaram terem localizado os suspeitos em uma “boca de fumo”.

Segundo informações da equipe, os agentes realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Chico Xavier quando viram os acusados em um local que costuma ser usado como ponto de venda de drogas. Houve perseguição, já que os acusados tentaram fugir por um beco da comunidade logo que viram os policiais.

A equipe montou um cerco tático e conseguiu deter os suspeitos. Durante revista foram encontrados materiais para embalar drogas além de pedras amarelas similares a crack, ervas secas similares à maconha e pó branco assemelhado à cocaína. Todo o material foi apreendido e a dupla presa em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).

Horas antes

Na manhã do mesmo dia, agentes do serviço de inteligência (P2) do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói (12º BPM-Niterói) realizaram a prisão do chefe do tráfico da comunidade da Ciclovia. Os policiais também apreenderam farto material entorpecente.

O serviço de inteligência monitorou o gerente do tráfico da comunidade que fica em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Conhecido com o vulgo ‘Gaspar’ o homem foi detido na Rua Dr. Duque Dias Siqueira, s/n no acesso à comunidade da Ciclovia.