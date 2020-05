Polícia encontra dois braços e duas pernas dentro de um saco na Praia de Icaraí

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foram chamados. na manhã dessa quinta-feira (28) para a orla de Icaraí, na Avenida Presidente Jornalista Alberto Francisco Torres, em frente ao nº 203. No local a polícia encontrou partes de um corpo, supostamente esquartejado (dois braços e duas pernas), que estavam dentro de um saco.

O fato ocorreu por volta das 08h30m, e inicialmente a Polícia Militar havia sido acionada por um pedestre que teria comunicado o achado. Imagens de câmeras de segurança instaladas no entorno do local devem ajudar a polícia a esclarecer quem teria transportado as parte do corpo para o local, e o trabalho de perícia deve indicar quem seria a vítima e de onde seria oriunda.