Polícia encontra caça-níqueis em bar onde cozinheiro foi morto

Máquinas caça-níqueis foram apreendidas no bar onde o cozinheiro Michel Sabarino de Souza, de 30 anos, foi assassinado, na manhã desta segunda-feira (11). Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) encontraram os equipamentos enquanto realizavam o trabalho de perícia.

A exploração de jogos de azar em local público ou acessível ao público é contravenção penal, prevista no Código Penal. Caso seja comprovada a responsabilidade do proprietário do estabelecimento, é prevista pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. A especializada fez a remoção das máquinas.

Por volta de 7h30min, o cozinheiro Michel foi morto a tiros, dentro do estabelecimento, localizado na Rua Galvão, no bairro do Barreto, Região Norte de Niterói. Segundo informações de testemunhas, ele costumava chegar ao local, por volta de 5h, quando ficava responsável por abrir o restaurante.

Policiais da Operação Segurança Presente foram os primeiros a chegarem ao local. Em seguida, receberam apoio de PMs do 12º BPM (Niterói). Os militares fizeram o acionamento da equipe de perícia da DHNSG. Questionado sobre a linha de investigação, assim como o balanço da apreensão dos caça-níqueis, o delegado Wilson Ferreira, responsável pela ocorrência, afirmou que “não falaria com a imprensa”.