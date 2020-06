Polícia e Ministério Público realizam operação contra o jogo do bicho no Rio

Policiais civis, da Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) em conjunto com o Ministério Público realizam, nessa terça-feira (16) uma operação com objetivo de cumprir 22 mandados de busca e apreensão contra um grupo de contraventores, envolvidos na tentativa de assassinato da empresária Shanna Harrouche Garcia, Garcia, filha do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, o Maninho.

Entre os alvos estão policiais militares, que não tiveram os nomes divulgados. A empresária Shanna foi atacada a tiros, em outubro do ano passado, quando voltava de um salão de beleza, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, ocasião em que conseguiu se abrigar dentro de um veículo blindado. Ainda assim foi atingida por dois tiros.

Entre outros os alvos da operação também está o empresário Bernardo Bello, ex-cunhado de Shanna e ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel.

Em apuração…