Polícia do RJ prende maior ladrão de carros do Rio

Visto pela Polícia Civil do estado do Rio como o principal ladrão e clonador de carros da capital, Thiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel, foi preso na manhã desta sexta-feira (28) no Morro do Turano, na zona norte do Rio.

De acordo com a investigação da polícia, Tio Comel seria o responsável pelo fornecimento de veículo importado roubado que acabou sendo usado na ação que resultou na morte do médico Cláudio Marsili, na Barra da Tijuca, em outubro de 2021.

O criminoso foi localizado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), que integrou a ação na comunidade do Turano, com o apoio também de agentes do CORE – Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio.