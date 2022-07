Polícia diz que violência caiu em Niterói

Na quarta-feira (06) foi realizado em Niterói o III Encontro Governo e Sociedade Civil para debater a segurança pública na cidade, além de divulgar índices de criminalidade e estratégias para redução de crimes. A reunião foi realizada pelo Pacto Niterói Contra Violência, da Prefeitura Municipal de Niterói, e chamou atenção, principalmente, para a redução dos indicadores de criminalidade na Zona Norte do município, área de atuação da 78ª DP (Fonseca).

De acordo com a administração municipal, no acumulado de janeiro a maio deste ano, na área da 78º DP, foi registrada uma queda de 80% no roubo de carga; 54,53 % de redução de roubo de veículos; 48,23% a menos em roubos de rua, e um registro de 29,17% a menos na letalidade violenta na região (fonte do Instituto de Segurança Pública do Rio).



O Pacto Niterói Contra a Violência tem um investimento de R$ 304 milhões e funciona em 18 projetos em vários eixos de: prevenção, policiamento e justiça, convivência e engajamento dos cidadãos e ação territorial integrada.