Polícia detém suspeitos de matar atriz

Dois suspeitos de matar a atriz Eliane Lorett, de 58 anos, foram detidos, no final da manhã desta sexta-feira (7). A ação foi coordenada por policiais civis da 24ª DP (Piedade). Os acusados foram encaminhados á Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A Polícia Civil ainda não informou as circunstâncias das capturas e a identidade dos envolvidos. Segundo as primeiras informações, um deles seria menor de idade. A delegacia especializada irá dar sequência às investigações para confirmar o envolvimento da dupla no crime.

“Policiais da 24ª DP (Piedade) localizaram e detiveram um homem e um adolescente suspeitos de envolvimento na morte de Eliane Loretti Campos, de 58 anos. Ambos estão sendo conduzidos para a sede da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está à frente das investigações. A ocorrência está em andamento”, disse a Polícia Civil, em nota.

A atriz Eliane Lorett foi baleada por bandidos em uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite do último dia 5.

Ela e uma amiga estavam retornando de uma peça de teatro. Nas imagens de câmeras, que flagraram o crime, é possível ver o momento em que ela entra na rua com o carro. Os dois criminosos andam em direção ao veículo e um deles aponta a arma para o automóvel.

O assassino fica na frente do carro, efetua disparos e depois foge com o cúmplice sem levar nenhum pertence da vítima. Eliane permaneceu no veículo, provavelmente perdeu os sentidos e o carro bate contra um poste no fim da rua.