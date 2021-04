Polícia desfalca o tráfico no Morro do Estado

Troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito de tráfico de drogas morto, outros dois presos e um menor de idade apreendido, neste domingo (4), na comunidade do Morro do Estado, Região Central de Niterói. Segundo os militares, houve apreensão de arma e rádios comunicadores.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em deslocamento pela região, quando teriam sido atacados a tiros, por traficantes da região. Os agentes revidaram, iniciando a troca de tiros com os acusados.

Os militares perseguiram os suspeitos até uma viela da comunidade, onde seguiu o confronto. Em seguida, um homem acabou atingido, morrendo no local. Segundo o batalhão, o baleado foi identificado pelas iniciais L. F. M., e não possui anotações criminais. A polícia afirma que ele estava com uma pistola, calibre 9mm, e um aparelho de rádio comunicador. O rapaz não resistiu e morreu no local. Uma equipe de perícia foi acionada.

Em buscas pela localidade, os policiais ainda encontraram outros dois suspeitos, identificados pelas iniciais W. da S. e L. R. M., sendo o primeiro com anotação criminal por receptação, e o segundo com a ficha criminal sem antecedentes. Além disso, também foi detido um menor de idade, R. da S. G., que ainda será qualificado pelos agentes.

Ainda de acordo com o batalhão, todos estavam com rádios comunicadores, totalizando quatro aparelhos apreendidos. Os dois maiores foram presos em flagrante e o menor de idade foi apreendido. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).