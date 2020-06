Polícia descobre depósito clandestino de cigarros

A Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Sepol), através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o Ministério Público do Rio, e a Receita Federal realizaram, na segunda-feira (29), operação com objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão em um depósito clandestino de cigarros, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O estabelecimento pertence a um grupo de milicianos e durante a ação foram apreendidos uma carga de cigarros avaliada em aproximadamente R$ 40 mil e R$ 50 mil em espécie, além de um veículo, telefones celulares e documentos. Cinco pessoas foram autuadas em flagrante por receptação qualificada.

De acordo com os agentes, a operação teve como objetivo apreender as caixas de cigarros e documentos relativos à sua fabricação, além de elementos que comprovem as atividades ilícitas. Um dos alvos, uma residência, era usada como centro de distribuição dos cigarros e tinha permanente circuito de monitoramento por câmeras.

Percebendo a presença dos agentes, um homem fugiu do local, mas foi encontrado em uma casa vizinha. Outra pessoa também foi detida após os policiais verificarem que estava passando informações do deslocamento da equipe pelo celular. No seu carro também foram encontrados cigarros sem nota fiscal.