Polícia descarta que tenha havido agressão em motel de Niterói

A Polícia Civil descarta que uma mulher, ferida em um motel no Centro de Niterói, na madrugada do último domingo (13), tenha sido agredida pelo companheiro, que estava no quarto, junto com ela. A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado na 76ª DP (Niterói).

Segundo apurou a distrital, o próprio homem acionou a polícia ao notar que a mulher estava com um corte na cabeça. Segundo a polícia, há suspeita de automutilação. Ele foi ouvido e confirmou que eles foram, na noite anterior, no sábado (12), ao motel, mas descartou ter havido quaisquer desentendimentos entre eles.

A mulher também teria relatado á distrital não ter havido desentendimento entre eles. Segundo apurou a investigação, o próprio homem acionou a polícia ao perceber o ferimento na moça. Além disso, um mandado de prisão que havia em aberto contra o homem, seria por não pagamento de pensão alimentícia.

A delegacia afirmou que não houve registro de flagrante no caso. Foi feito o registro de ocorrência como fato atípico. O homem não será responsabilizado pelo ferimento na mulher. Entretanto, ele acabou preso por conta do mandado e foi encaminhado para a Casa de Custódia de Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O caso

Na madrugada de domingo, uma mulher amanheceu com um ferimento na cabeça, no quarto de um motel, na região central de Niterói. O companheiro, que estava no quarto, acionou a polícia. Inicialmente, foi levantada hipótese de uma possível agressão. Todavia, a investigação analisou as circunstâncias e descartou a hipótese.

Execução

Na manhã do dia 13 de maio, um casal foi atacado a tiros, na entrada do mesmo motel, localizado no bairro de São Lourenço, região central de Niterói. As vítimas estavam em um carro. O homem, que estava ao volante, morreu no local. Uma mulher, que estava no banco do carona, também foi atingida e socorrida a uma unidade de saúde e sobreviveu.