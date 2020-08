Polícia desarticula esquema “delivery” de drogas

Policiais da 12ª DP (Copacabana), em conjunto com policiais do serviço reservado do 19º BPM, durante a Operação Narcos, prenderam em flagrante, na segunda-feira (03), dois homens acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em um edifício localizado na Avenida Atlântica. Na ação foram apreendidos cadernos e talonários com contabilidade do tráfico, dois rádios-comunicadores, três bicicletas elétricas, avaliadas em R$ 5.000,00 cada uma, além material para embalar drogas.

De acordo com informações dos agentes, a operação Narcos é resultado de uma prisão em flagrante de dois traficantes, em dezembro de 2019, detidos em uma banca de jornal, na Rua Hilário de Gouveia. Na ocasião, as investigações apontaram que os detidos foram contratados por um homem que era o fornecedor do material entorpecente. Ainda segundo os agentes, as apurações revelaram que o suspeito, considerado o fornecedor das drogas, fez dessa atividade criminosa uma prática de caráter itinerante, e realizava entregas em domicílio com o emprego de bicicletas elétricas para maior comodidade dos clientes.

Diante dessas informações, a delegada Camila Lourenço, adjunta da unidade, representou pela prisão temporária do fornecedor e também pela busca e apreensão em três endereços distintos, sendo um deles na Avenida Atlântica e dois na Rua Barata Ribeiro. Em um apartamento, localizado na Rua Barata Ribeiro, os agentes também apreenderam farta quantidade de maconha e drogas sintéticas.