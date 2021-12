Polícia continua as buscas por assaltante a ônibus em São Gonçalo

O delegado da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí (DHNSGI), Mário Lamblet disse que as buscas pelo quarto suspeito de ter participado do assalto a um ônibus que resultou na morte de uma mulher continuam. Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, acabou morta durante o assalto a ônibus em São Gonçalo na última sexta-feira.

“Seguimos em diligências buscando a identificação completa desse quarto autor”, afirmou o delegado Lamblet. Por enquanto, a polícia tem a informação do quarto suspeito ter sido identificado como ‘Cabelinho’ ou ‘Bebel’, ligado ao tráfico do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo.

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assalto e ouvidas na última sexta-feira. De acordo com as investigações da DHNSGI, Gleydson Mendes de Oliveira, 31, planejou o roubo ao coletivo da viação Amparo. Ele e Cássio Gomes Pereira, 30, subiram no ônibus e anunciaram o assalto, enquanto Matheus Lacerda, 20, e o quarto suspeito ficaram em um carro, modelo Vectra, cor preta, para dar apoio.

Os assaltantes embarcaram e anunciaram o assalto na altura do Engenho do Roçado, próximo ao bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Um subtenente lotado no 2º BPM (Botafogo), identificado como Sérgio Augusto, 54, estava no interior do veículo e reagiu, ocasionando uma intensa troca de tiros. Segundo o delegado que investiga o caso, estima-se que pelo menos dez tiros foram disparados dentro do veículo. Um dos tiros atingiu Elvira no tórax, ela chegou a ser levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu.

