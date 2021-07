Polícia conclui perícia em carros envolvidos em acidente na Alameda

Os veículos envolvidos no acidente que aconteceu na noite dessa terça-feira (7), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, já foram periciados pela Polícia Civil. Além disso, o motorista do caminhão-guindaste, Daniel Roberto Gadelha e Silva, já prestou depoimento.

O caso foi registrado como homicídio culposo por colisão de veículo e lesão corporal culposa por colisão de veículo, na qual Daniel é apontado como autor. Entre os feridos, José Gilson Mendonça, de 75 anos, está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).

José é marido de Sandra Regina Gomes Gouveia, vítima fatal do acidente. Eles estavam em um carro, modelo Ford Ka, juntamente com Francisco Cacho de Mendonça, que segundo a polícia é proprietário do automóvel, e Rosângela Rosa dos Santos, que, de acordo com a investigação, era a motorista.

Todos os carros, além do caminhão e dos ônibus envolvidos, já foram entregues a seus proprietários. A exceção é, justamente, o Ford Ka onde estava a vítima fatal. Segundo a Polícia Civil, o automóvel, que permanece na distrital, aguarda a retirada por parte do responsável. O caso é investigado pela 78° DP (Fonseca).

O caminhão guindaste da empresa Grupo Geize Transportes bateu em um ônibus da Viação Fagundes que fazia a linha 549D (Santa Izabel x Niterói), e que atingiu um outro coletivo da mesma empresa que fazia a linha 431-M (Niterói X Monjolos). A batida também atingiu três carros: Renault Sandero branco (placa PZH 1754 da cidade de Niterói), Ford Ka branco (placa LTO9E31 da cidade do Rio de Janeiro) e um Mitsubishi Outlander.