Polícia conclui depoimentos sobre morte de entregador no Palácio

As investigações sobre a morte do entregador e DJ Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, na Comunidade do Palácio, em 24 de novembro deste ano, continuam avançando. A fase de depoimentos foi encerrada. A vítima morreu após ser baleada durante ação da Polícia Militar na comunidade, que fica na Zona Sul de Niterói. A família acusa PMs de terem efetuado os disparos.

O caso está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) de Niterói. De acordo com o titular da pasta, Raphael Costa, o último depoimento foi prestado na segunda-feira (6). Uma pessoa que testemunhou a morte do rapaz foi ouvida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

A testemunha não teve a identidade revelada. De acordo com Costa, uma reunião foi solicitada com o delegado titular da especializada, Bruno Cleuder, a fim de avaliar os próximos passos, dando prosseguimento às investigações. “Agora estamos aguardando atualizações do delegado Bruno com reação os próximos passos do inquérito”, informou o secretário.

Segundo fontes ligadas à investigação, ouvidas pela reportagem de A TRIBUNA, dois policiais, suspeitos de terem participado da ação, já foram identificados. No entanto, eles estariam atuando normalmente na corporação, mas em serviços internos no batalhão. Procurada e questionada sobre a atual situação desses agentes, a Polícia Militar não havia respondido até o fechamento desta reportagem.

A Polícia Civil também foi procurada e questionada sobre quais serão os próximos passos da investigação, assim como se já foi decidido por algum indiciamento pela morte do entregador. A corporação limitou-se a dizer que “As investigações continuam na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) para esclarecer o caso.”

Protestos

Cerca de 100 pessoas se reuniram na Rua Presidente Pedreira, no bairro Ingá, em Niterói, na tarde de 26 de novembro, para pedir justiça pela morte de Elias. Amigos e familiares se reuniram com faixas e cartazes pedindo que “vidas pretas parem de ser ceifadas”.

“O que aconteceu foi uma fatalidade. Meu irmão trabalhava fazendo entrega em um aplicativo de comida, ele era freelancer como motoboy. O meu irmão estava descendo o morro para poder trabalhar. Os policiais enquadraram ele”, disse Leonardo Lima de Oliveira, irmão do entregador.

No dia 24, quando o rapaz foi morto, Amigos e parentes de Elias fizeram um protesto espalhando caixotes, frutas e sacos de lixo na principal via de acesso ao Morro do Palácio, a Rua Presidente Pedreira, alegando que a abordagem policial foi violenta, frisando que Elias não tem relação com o tráfico de drogas.