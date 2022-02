Polícia colhe novos depoimentos sobre covarde assassinato de jovem congolês

A Polícia Civil continua investigando o assassinato do imigrante congolês Moïse Kabamgabe, de 25 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no último dia 24 de janeiro. Familiares da vítima só foram informados cerca de 12 horas após o homicídio. Ontem, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) coletou novos depoimentos sobre o caso.

Segundo as primeiras apurações da investigação, o Moïse teria se desentendido com o gerente de um quiosque, onde trabalhava, ao cobrar pelos serviços prestados. O homem teria chamado pelo menos outras quatro pessoas que começaram a espancar a vítima. O imigrante teria sido agredido com um taco de beisebol e amarrado.

Após o espancamento, o gerente ainda teria seguido trabalhando normalmente, enquanto os demais agressores fugiram do local. Câmeras de segurança teriam flagrado o crime. Ontem, o proprietário do local prestou depoimento á delegacia especializada, mas o teor das declarações ainda não foi revelado. Até o momento, ninguém foi preso por conta do crime.

O prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), se pronunciou sobre o caso. O chefe do Executivo Municipal afirmou que a Prefeitura está acompanhando a investigação e classificou o caso como “revoltante”. “O assassinato de Moïse Kabamgabe é inaceitável e revoltante. Tenho a certeza de que as autoridades policiais atuarão com a prioridade e rigor necessários para nos trazer os devidos esclarecimentos e punir os responsáveis. A prefeitura acompanha o caso”, afirmou Paes.

Moïse Kabamgabe morava no Brasil desde 2014. Ele estava no país na condição de refugiado político, após deixar seu país natal, o Congo, na África, devido à guerra pela qual o lugar passava, além das precárias condições de vida. O corpo do jovem foi sepultado no último domingo (30), no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro, sob forte comoção e protestos.