Polícia Civil realiza operação no Complexo do Salgueiro e também Jardim Catarina

Várias localidades que integram o Complexo do Salgueiro, além do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo amanheceram com dezenas de policiais civis de várias delegacias da região, que deflagraram uma operação. O objetivo da ação, que conta com apoio de helicóptero e veículo blindado, é o cumprimento de cerca de 50 mandados judiciais contra acusados de envolvimento em crimes de homicídios, tráfico de drogas e roubos.

Desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira (16) moradores relataram confrontos no Complexo do Salgueiro. Assim que os policiais chegaram na região, foram atacados a tiros. A princípio não há registro de presos, baleados, ou apreensões. A operação que é coordenada pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, e reúne cerca de 30 delegacias.

