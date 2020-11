Polícia Civil realiza operação de combate a irregularidades na Saúde em Arraial do Cabo

Um esquema que movimentou mais de R$6 milhões às custas da saúde da população de Arraial do Cabo é alvo de uma operação realizada nesta manhã (9) pela Polícia Civil. A operação denominada “No Fio do Bigode” é fruto de investigações realizadas pela delegacia da cidade, a 132ª DP. Os investigadores relatam que os contratos eram feitos apenas através de acordos verbais. As investigações apuraram fraudes em licitação, irregularidades na contratação, por parte da Prefeitura de Arraial do Cabo junto a dois laboratórios de análises clínicas em que cobranças por exames eram feitas sem nunca os procedimentos serem realizados. Um dos alvos da ação é o ex-secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Antônio Carlos de Oliveira, conhecido como Kafuru. Ele deixou o cargo há cinco meses.

São 12 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Búzios, Saquarema. As ordens judiciais são executadas no Hospital Geral de Arraial do Cabo, Hospital de Búzios e em endereços de empresas e de residências dos investigados, entre eles, uma fazenda. Estão envolvidos na operação sete delegacias do Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI).

Uma das empresas investigadas recebeu durante um ano e meio, cerca de R$ 2 milhões e meio. As empresas investigadas pertencem aos mesmos donos e receberam da Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos quatro anos, mais de R$ 6 milhões. O ex-secretário de Saúde também é investigado pela Polícia Civil, em outro procedimento, por peculato e lavagem de dinheiro. Já o dono dos laboratórios, já tem passagem na polícia por falsidade ideológica e foi condenado, em dezembro de 2019, por fraudar pedidos médicos e simular a realização de exames em favor da Mega Lagos.

As investigações também apontaram que a Mega Lagos e Masther Lab são a mesma empresa, seus donos são Cláudio Luiz de Oliveira da Silva e Angélica Santos Lameira, mantinham em ambas os mesmos funcionários e com os mesmos endereços comerciais. Após essa transição, o casal de empresários passou a Mega Lagos para o nome de um “laranja”. A Mega Lagos prestou e a Masther Lab ainda presta serviços também para a Prefeitura de Búzios.

Segundo as investigações, o laboratório Mega Lagos foi contratado em caráter emergencial, em janeiro de 2017, por seis meses, para realizar exames no Hospital Geral de Arraial do Cabo e em todos os postos de saúde da cidade. Mas a empresa não prestou atendimento nos postos durante este período e realizou apenas alguns exames emergenciais nos pacientes internados no hospital. Porém cobrou e recebeu da Secretaria Municipal de Saúde por milhares de exames que sequer estavam disponíveis. Após o término do prazo emergencial, em junho de 2017, a Mega Lagos continuou atuando em Arraial do Cabo e recebendo pagamentos até dezembro de 2018. Sem ter nenhum contrato firmado com a administração municipal. A Polícia Civil também apura sobre a forma de faturamento dos exames por postos de saúde.