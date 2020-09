Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Civil realiza na manhã de hoje (17) a operação Overload II, a ação visa combater um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma das maiores facções criminosas do estado do Rio de Janeiro. A operação é comandada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e da 25ª DP (Engenho Novo), com apoio do Departamento Geral de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público Estadual. São 28 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em endereços de envolvidos no esquema.

A operação é um desdobramento da primeira fase da Operação Overload, realizada em 2015, para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra 61 pessoas acusadas de associação armada ao tráfico de drogas e armas. A apuração apontou que as lideranças da facção, mesmo de dentro de presídios federais, mantinham um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas das comunidades do estado, fazendo uso de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no crime.

A primeira fase das investigações tiveram início em 2014 onde, a partir de ações de inteligência, foram identificadas cerca de 28 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas utilizadas para ocultar a origem do dinheiro obtido ilicitamente pela organização criminosa por meio do tráfico de drogas e armas. Durante o monitoramento, os investigadores tiveram acesso à prestação de contas e contabilidade de várias comunidades comandadas pelos traficantes investigados. Os agentes constataram que, somente na Baixada Fluminense, o faturamento mensal de algumas comunidades chegava R$ 7 milhões, sendo cerca de 20% do lucro destinado às lideranças da quadrilha.

Já na segunda fase, a investigação constatou inúmeras negociações de vendas de armas e drogas realizadas pela organização criminosa, a partir do uso de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na transação criminosa. Foram solicitados ao COAF Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e quebra do sigilo fiscal, com autorização da Justiça, de 10 pessoas físicas e de 35 empresas envolvidas na complexa engenharia financeira. O esquema movimentou em pouco mais de um ano cerca de R$ 200 milhões.

Com base nas informações apuradas, o DGCOR desvendou um elaborado esquema de lavagem de dinheiro que visava dar aparência lícita ao dinheiro obtido pela organização criminosa com o tráfico de drogas, compra e venda de armas de fogo e munições, roubos de carga, de veículos, a estabelecimentos comerciais, a instituições financeiras, entre outros crimes. A quadrilha usava contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para efetuar depósitos de altos valores e, posteriormente, realizava retiradas dessas contas como se fosse receita lícita. As contas das pessoas jurídicas utilizadas na atividade criminosa eram dos estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina

As contas bancárias e demais investimentos das empresas e indiciados identificados foram bloqueadas e o valor arrecadado está sendo verificado junto às instituições financeiras, cujo perdimento já foi solicitado à Justiça.

A ação ocorre simultaneamente nos Estados do Rio, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A operação conta com o apoio da COPE da Polícia Civil do Estado do Paraná, da 2ª Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Campo Grande – MS e da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul.