Polícia Civil realiza ações de repressão contra furtos em estabelecimentos no Fonseca

Duas mulheres, identificadas como Gisele da Silva Borges e Izabela Cristina Cássia de Melo foram presas por agentes da 78ª DP (Fonseca), acusadas de praticarem furtos num hipermercado do bairro. A Polícia Civil foi até o local, após receber informações do gerente do estabelecimento.

Segundo a polícia apurou, a dupla já havia furtado o estabelecimento momentos antes, e em seguida retornaram e praticaram outra vez o mesmo delito, com volume ainda maior de mercadorias, totalizando R$ 2,1 mil em produtos. A ação desencadeada pela 78ª DP é denominada Operação Tolerância Zero, onde em parceria com comerciantes locais se busca combater ações criminosas, em especial crimes contra o patrimônio.

Vale informar que Izabela já havia sido presa em flagrante pelo mesmo delito duas vezes, sendo a última prisão ocorrida no dia 1º do mês passado, e Gisele responde a cinco procedimentos pela prática de furto. Ele havia sido presa em flagrante por 4 vezes sendo a última em fevereiro desse ano. Ambas integram uma quadrilha especializada em furtos a estabelecimentos comerciais, e outras 4 pessoas já foram identificadas no grupo.