Polícia Civil publica edital de concurso com 350 vagas

Será publicado no Diário Oficial de amanhã (23), o edital para ao concurso público da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Serão 350 oportunidades para diferentes cargos na corporação. São 200 vagas para investigador policial, 100 para inspetor de polícia, 25 para perito legista, 10 para auxiliar policial de necrópsia, 10 para técnico policial de necropsia e mais 5 para perito criminal.

“Chegou a vez dos vocacionados. Estudem e sejam bem-vindos”, declarou o secretário da corporação, delegado Allan Turnowski.

Na semana passada, a pasta divulgou o edital com 50 vagas para o cargo de delegado, que exige a formação do curso superior de Direito e tem salário inicial de R$ 18.747,95. Dessas 50 vagas, 32 são para ampla concorrência, dez para negros e índios, cinco para candidatos com hipossuficiência econômica e três para pessoas com deficiência. O posto exige o cumprimento semanal de uma jornada de trabalho de 40 horas, com dedicação exclusiva, e assegura a estabilidade do servidor, já que o regime de contratação será o estatuário. Vale lembrar que para o exercer a função de delegado não é necessário ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Todo o processo de admissão é composto por cinco etapas: prova objetiva preliminar, prova discursiva específica, prova oral, exame psicotécnico, prova de capacidade física e exame médico. Aqueles que forem aprovados ainda precisarão passar pela formação na Academia de Polícia (Acadepol), prova de investigação social e prova de títulos. Durante o período do curso, o candidato recebe um auxílio de 80% do valor do salário inicial do cargo, sem quaisquer descontos.