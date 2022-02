Polícia Civil prende traficante “Pai da Alma”

Policiais civis da 120ª DP (Silva Jardim) prenderam, na sexta-feira (11), o traficante “Pai da Alma”. Ele foi localizado após um trabalho de inteligência e investigação em Santa Cruz da Serra, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O traficante é investigado por diversos crimes, como tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, ocultação de cadáver e possuía vários mandados de prisão em aberto. “Pai da Alma” é apontado como um dos autores dos assassinatos dos soldados do Exército, Daniel Ferreira de Azevedo, de 19 anos, e Victor Hugo Xavier, de 18 anos, em julho de 2020, após uma discussão em um acidente de trânsito.

Segundo a 120ª DP, o acusado fugiu para a comunidade Vila do João, na Maré, após uma facção criminosa dominar o Complexo da Alma, em São Gonçalo, onde era uma das lideranças do tráfico de drogas.

De acordo com os agentes, ele tem 17 anotações criminais e responde, ainda, por outros nove homicídios investigados pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).