Polícia Civil prende mulher que torturava filho de três anos

Aquela que deveria ser um dos pontos de proteção junto do pai de uma criança de apenas três anos, virou o maior perigo na vida da pequena vítima. Policiais da 71ª DP (Itaboraí) apoiado por agentes da 76ª DP (Centro- Niterói) prenderam ontem (23) em Trindade, São Gonçalo, Paola Maria Donato Azevedo, de 21 anos. A jovem é acusada de torturar o seu próprio filho em sua casa, em Manilha, Itaboraí. A criança teve até mesmo suas partes íntiomas queimadas com cigarro, de acordo com os agentes. Um laudo pericial comprovou os ferimentos.

Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Paola pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí. O caso envolvendo a jovem, que possuiu outros três filhos, foi denunciado a polícia pelo Conselho Tutelar. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional.