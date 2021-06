Polícia Civil prende homem que tentou matar o próprio filho com golpes de facão

Adolescente foi golpeado quando tentava defender a mãe durante discussão do casal

Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam um pai que é acusado de tentar matar o filho, de 14 anos, com golpes de facão. O adolescente foi atacado dentro de casa, em São Gonçalo, enquanto tentava defender a mãe durante uma discussão do casal.

O crime aconteceu no dia 5 deste mês. O pai golpeou o filho na cabeça e no rosto com um facão que é utilizado para matar porcos. O jovem sofreu traumatismo craniano. O caso passou a ser investigado pela 75ª DP e, após instauração e conclusão do inquérito, o pedido de prisão preventiva foi solicitado e decretado pela Justiça.

Os agentes realizaram diligências e conseguiram prender o acusado, na quinta-feira (17/06). De acordo com as investigações, o homem possui longo histórico de atos de violência contra a esposa e os filhos.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.