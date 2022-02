Polícia Civil prende homem acusado de abusos sexuais contra os filhos em Niterói

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prenderam, na quarta-feira (02), um homem, de 40 anos, acusado de abusos sexuais contra os filhos, de 2 e 6 anos. Ele foi capturado no bairro Icaraí, naquela cidade.

As investigações apontam que os abusos iniciaram, em 2018, com o primogênito, quando este tinha apenas 3 anos. Os atos prosseguiram nos anos seguintes até o filho mais novo, atualmente com dois anos, também passar a sofrer as investidas do pai.

Segundo os agentes, as investigações começaram após a mãe das vítimas denunciar o autor. Diligências foram realizadas para obter provas consistentes para a representação pela prisão junto à Justiça.

Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.