Polícia Civil prende ex-dirigente do Botafogo em Niterói

Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam na manhã desta quarta-feira, Ricardo Wagner de Almeida, acusado de chefiar um esquema de pirâmide financeira. Além da prisão foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

Ricardo Wagner de Almeida, que foi também dirigente do Botafogo de Futebol e Regatas, era dono da Futura Invest, empresa que dizia oferecer supostos investimentos com promessa de alta rentabilidade em aplicações de capital, em criptomoedas e na bolsa de valores.

Dezenas de vítimas foram lesadas, gerando prejuízo de milhões de reais. Documentos e aparelhos eletrônicos foram apreendidos pela polícia.



Os integrantes da quadrilha utilizavam duas empresas e prometiam altos lucros às vítimas, em sua maioria servidores públicos e militares. Em contrapartida, os criminosos exigiam que os clientes firmassem um contrato de prestação de serviços com previsão de alta taxa de retorno sobre o total do valor aplicado.



Nos primeiros meses, as vítimas recebiam os percentuais prometidos, mas depois as parcelas não eram pagas, caracterizando o denominado golpe da pirâmide financeira.

“Nos primeiros meses, as vítimas recebiam os percentuais prometidos, mas no médio prazo as parcelas não mais eram pagas, caracterizando o golpe da pirâmide financeira”, explicou a Delegacia de Defraudações.



Outras informações apontam que Ricardo também usava o dinheiro das vítimas para fazer pirâmide em cima de outra pirâmide, a de Gladson dos Santos. Na última semana, o Faraó dos Bitcoins, foi transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Ele estava preso em Bangu I, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Histórico

Em dezembro de 2021, a Polícia Civil já investigava a denúncia de que clientes da Futura Invest já tinham queixas contra Ricardo, por causa da interrupção dos pagamentos. À época, investidores afirmaram que a empresa havia fechado o escritório, em um andar inteiro de um prédio no Centro do Rio, e parado de responder.

No Botafogo, Ricardo Wagner também foi um dos envolvidos numa confusão generalizada entre sócios-proprietários, outros membros do Conselho Fiscal e integrantes do grupo político “Mais Botafogo” durante um jogo do clube contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Ele renunciou ao cargo poucos dias depois do episódio, em novembro daquele ano.