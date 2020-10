Polícia Civil prende em Niterói grupo especializado em aplicar golpes contra idosos

A Polícia Civil interviu ontem (9) nas atividades de uma quadrilha que tinha como principais vítimas idosos e instituições financeiras. Agentes da Delegacia Especializada em Armas Munições e Explosivos (DESARME) monitorava as atividades do grupo abordado em uma casa no bairro de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói. Junto de Allan Ferreira Batista, Rummenigge Buscaroli, Robson dos Santos Pereira e Wellington Bezerra de Araújo, foram apreendidos 18 cartões de crédito, máquinas de cartão, celulares, um carro e três motos, além de computadores.

O golpe aplicado pela quadrilha tinha início com uma ligação dos criminosos para a vítima alertando sobre uma falsa clonagem de um dos seus cartões. Os golpistas se apresentam como representantes de instituições financeiras e avisavam sobre a visita de um motoboy para o recolhimento do cartão na casa da vítima, como explicou o delegado Rodrigo Coelho. Em outra etapa do golpe, para dar uma falsa veracidade as informações e ganhar a confiança das vítimas, os criminosos pediam para que ela ligasse para um número de telefone que pertenceria a um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da operadora. A ligação era desviada através de um programa de computador para o telefone de outro golpista e neste momento eram pedidos dados da vítima como a senha do cartão. De posse dos dados, os criminosos finalizavam o crime com a realização de compras e saques.

De acordo com os agentes responsáveis pela operação, Robson e Allan são de São Paulo. Após receberem voz de prisão foram levados para a delegacia responsável onde permaneceram à disposição da justiça.