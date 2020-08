Polícia civil prende assaltante em SG

Policiais da 74ª DP (Alcântara) prenderam na manhã de hoje um homem de 37 anos acusado de roubo majorado. Junto de mais três comparsas armados, Daniel André dos Santos, roubou um pedestre no dia 4 de julho de 2011 no bairro do Boaçu, em São Gonçalo. Após o levantamento de informações, os agentes puderam realizar a captura do acusado e cumprir a ordem judicial no bairro de Boa Vista, na mesma cidade.

O processo de punição do acusado e parte importante em sua captura teve início após a vítima registar o crime na delegacia. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo em decisão de sentença condenatória à pena de cinco anos e quatro meses de prisão. Daniel permanece agora à disposição da justiça.