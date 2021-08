Polícia Civil prende assaltante em São Gonçalo

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) realizaram a operação “Bonnie e Clyde”, no sábado (21), e prenderam um dos principais ladrões que age em Niterói. Ele foi localizado no bairro Monjolos, em São Gonçalo. Segundo os agentes, o bandido praticava os assaltos com sua companheira. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.



As investigações iniciaram após as vítimas registrarem ocorrências na delegacia. Segundo os agentes, em um levantamento preliminar, o casal é apontado por envolvimento em cerca de 50 assaltos, sendo 20 apenas em Niterói. As vítimas eram, principalmente, mulheres.

De acordo com os policiais, o homem era extremamente violento. Em um dos assaltos, em posse de uma arma de fogo, o bandido agrediu violentamente a vítima. Ela teve que ser retirada do local em uma ambulância e levada direto a um hospital, onde foi hospitalizada. As investigações indicam que as armas utilizadas para os crimes seriam emprestadas por traficantes de uma das maiores facções criminosas do estado, que atua na comunidade do Anaia, em São Gonçalo.



Segundo a 79ª DP, o autor já foi preso em flagrante por roubo e possui três passagens pela polícia. A companheira dele está sendo procurada. Ela também já foi presa e possui quatro anotações criminais, sendo três por roubo e uma por receptação.