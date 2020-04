Polícia Civil prende acusado de vários roubos de carga em Niterói

Durante a operação denominada “Whisper”, policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam, na quarta-feira (08), Peterson Guilherme Beloni da Silva, de 21 anos, conhecido como Cavalinho, que estava sendo investigado por envolvimento em várias ocorrências de roubos de carga em Niterói, durante a vigência das medidas de restrições para conter o avanço do coronavírus na cidade.

Peterson é envolvido, de acordo com as investigações, com uma das quadrilhas que atuam nessa modalidade de crime em Niterói, e também teria ligação com o tráfico na Zona Norte. Ele já estava sendo monitorado pela polícia, e fazia parte do tráfico na comunidade da Palmeira, no Fonseca. Cavalinho foi identificado nas investigações da 78ª DP como um dos responsáveis, de acordo com os agentes, pelo crescente aumento dos índices de roubos de carga na região, percebido nas últimas semanas, com ataques a entregas de gêneros alimentícios, eletrodomésticos e bebidas.

Os policiais foram até a comunidade do Pimba, na região, onde encontraram Peterson dormindo em uma casa abandonada. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores, 31 munições, um cinto de guarnição, um rádio comunicador, certa quantidade de cocaína e maconha, dinheiro, além de quatro telefones celulares, dois deles com registro de roubo na área do Fonseca.